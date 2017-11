Copinha terá número recorde de equipes

A Copa São Paulo de Futebol Júnior terá número recorde de equipes em 2018. A FPF (Federação Paulista de Futebol) confirmou nesta quarta-feira que o principal campeonato de base do país contará com 128 participantes na próxima edição, porém ainda não divulgou os nomes de todos os clubes. O União Barbarense, por exemplo, aguarda com ansiedade a revelação das chaves para saber se jogará o torneio pelo terceiro ano consecutivo ou não.

Nas últimas duas edições, o Leão da 13 recebeu convites para jogar. Neste ano, a diretoria unionista já pleiteou uma vaga à FPF, mas até agora não obteve retorno. O Rio Branco, por sua vez, recebeu ofício no mês passado confirmando convite para disputar a Copinha em 2018 e está assegurado.

A expectativa é que a tabela e os 32 grupos da competição sejam divulgados até a próxima semana. Ao todo, serão 31 sedes. Em relação à última edição, as novidades ficam por conta de Bebedouro, Capão Bonito, Diadema, Fernandópolis, Franca, Itapira, José Bonifácio, Osvaldo Cruz, Novo Horizonte, Ribeirão Preto, e Tupã.