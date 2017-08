Copete nega clima de vingança diante do Flamengo

O atacante Jonathan Copete, do Santos, negou em entrevista coletiva nesta terça-feira, no CT Rei Pelé, em Santos, a existência de um clima de vingança ao projetar a partida contra o Flamengo – que será realizada nesta quarta, às 21h45, no Pacaembu, válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro – devido às polêmicas do último jogo entre os times e que culminou na classificação da equipe rubro-negra para as semifinais da Copa do Brasil.

Ao voltar atrás na marcação de um pênalti para o Santos contra o Flamengo, na quarta passada, o árbitro Leandro Vuaden irritou os santistas, que o acusaram de ter se baseado na informação de um repórter da TV Globo para mudar a sua decisão sobre o lance. Mas, para o colombiano, o episódio deve ser deixado de lado e o time precisa pensar exclusivamente no Campeonato Brasileiro.

Foto: Ivan Storti / Santos FC / Divulgação

“Vingança não. É um jogo totalmente diferente. O que aconteceu, aconteceu. Sabemos que o Brasileiro tem outra pegada. Precisamos dos três pontos para seguir à frente na tabela. Acho que vamos fazer o melhor, como grupo, como time, para poder alcançar a vitória”, ressaltou.