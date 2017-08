Copa Zé Zázeri tem encontro de vitoriosos

Foto: Divulgação

Uma curiosidade marca a segunda rodada da Copa Zé Zázeri, principal competição amadora de Americana em 2017: quatro dos cinco times que venceram na estreia se enfrentam neste domingo, cada um em uma chave. Pelo grupo A, Karatê e São Vito brigam para disparar na liderança no campo do São Luiz, enquanto no grupo B, Rio Branco Eterno e Parque Novo Mundo tentam se isolar na ponta, em partida programada para o Jardim Guanabara.

O duelo entre Rio Branco Eterno e Novo Mundo, aliás, revive uma rivalidade recente do futebol amador de Americana. No ano passado, ambos se enfrentaram na semifinal da 2ª divisão do Campeonato da LAF (Liga Americanense de Futebol) e o Novo Mundo não só levou a melhor, como se sagrou campeão posteriormente.

“Tivemos uma estreia bem disputada, como toda estreia, mas conseguimos vencer no fim (1 a 0 no Cidade Jardim). Contra o Novo Mundo deve ser outro jogo bem difícil. Eles foram campeões ano passado, ganhando da gente na semifinal. Reforçamos o nosso time este ano e eles também. Vai ser um jogo bom de assistir”, destaca o fundador do Rio Branco Eterno, Edinei Rogério Monquero.