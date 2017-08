Copa Zé Zazeri já tem 5 times classificados

Foto: Gabriela Giuseppin / Divulgação

A Copa Zé Zázeri conheceu no último domingo os cinco primeiros classificados para a próxima fase da competição. Pelo Grupo A, São Roque, Cantareira e Karatê cravaram seus lugares no G4, enquanto no Grupo B as equipes do Guanabara e do Esporte Clube Novo Mundo asseguraram a vaga com antecedência. Avançam para a segunda fase do principal campeonato amador de Americana os quatro melhores de cada chave.

O destaque da rodada ficou por conta dos empates de São Roque e Novo Mundo diante de São Domingos e Vila Bertini, respectivamente. Ambos tinham 100% de aproveitamento até então e agora somam 10 pontos em quatro partidas. No Grupo A, que tem seis times, só resta mais uma rodada para o término da primeira fase. Com três classificados já definidos, a briga pela última vaga ficará entre São Domingos (4 pontos) e São Vito (3).

Já o Grupo B tem sete equipes e, portanto, mais duas rodadas pela frente. A luta pelas últimas duas vagas está em aberto para Pernambuco (4 pontos), Vila Bertini (4), Rio Branco Eterno (3), Guerreiros (3) e Cidade Jardim (0). Até o momento, Carlos, do Novo Mundo, e Jhonny, do São Roque, dividem a artilharia do torneio com 4 gols.