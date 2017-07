Copa Zé Zazeri de futebol amador sofre novo adiamento

A Copa Zé Zazeri de futebol amador, organizado pela LAF (Liga Americanense de Futebol) para esta temporada, teve sua data de início adiada mais uma vez nesta semana, em função de problema relacionado à instalação da internet na nova sede da entidade, que agora ocupa uma sala no Centro Cívico.

De acordo com José Roberto Marques, o Beto Marques, coordenador da LAF, o problema impede que as inscrições sejam efetivadas e, desta forma, a expectativa é de que a competição tenha início no dia 16 ou, no mais tardar, no dia 23 deste mês.

“A mudança foi concluída desde segunda-feira. Estamos aqui bem instalados, mas estamos sem telefone e sem internet. Os clubes estão confirmados, está tudo certo e eu acredito que, se não for no dia 16, no máximo dia 23 a gente está começando, porque não depende de nós, depende da ligação da internet e do telefone”, explicou.