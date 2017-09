Copa Zé Zázeri conhece últimos classificados

Com uma rodada de antecedência para o término da primeira fase, a Copa Zé Zázeri já conheceu todos os oito classificados para a próxima etapa da competição. A rodada do último domingo definiu as vagas de Pernambuco e Guerreiros no Grupo B, que já tinha Guanabara e Esporte Clube Novo Mundo assegurados. Com isso, a rodada do próximo domingo será de mero cumprimento de tabela na chave.

O Pernambuco conquistou a sua classificação matematicamente em grande estilo, ao golear o Cidade Jardim por 5 a 0. Já o Guerreiros fez 3 a 1 no confronto direto diante do Vila Bertini e se manteve na quarta colocação, mas sem risco de ser ultrapassado pelo rival, que ocupa a quinta colocação.

Foto: Geraldo Marton / Divulgação

No jogo dos líderes do grupo, o Guanabara bateu o Novo Mundo por 3 a 0 e disparou no topo, com 16 pontos, seguido por Pernambuco e Novo Mundo, com 10, e Guerreiros, com 9.