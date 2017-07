Copa Zé Zázeri começa com seis partidas

Com quatro semanas de atraso, começa neste domingo (30) a Copa Zé Zázeri, competição que reunirá os principais times filiados à LAF (Liga Americanense de Futebol) em divisão única. Serão 13 equipes participantes, divididas em duas chaves. O Grupo A é formado por Cantareira, Americana, São Domingos, Carate, São Vito e São Roque. Já o Grupo B é composto por Guanabara, Pernambuco, Guerreiros do Alvorada, Rio Branco Eterno, Vila Bertini, Cidade Jardim e Novo Mundo.

A rodada de abertura da Copa Zé Zázeri terá seis partidas em diferentes campos da cidade, todos com início marcado para as 10 horas. O Vila Bertini, integrante do Grupo B, folga na rodada. Nesta edição, o campeonato da LAF homenageia o ex-presidente da própria entidade e ex-vice-prefeito José Zázeri, que faleceu no ano passado. Diferentemente de outros anos, a prefeitura não injetará recursos públicos no torneio, como no pagamento de taxas de arbitragem, por exemplo. O apoio da Secretaria de Esportes será apenas com a cessão de campos municipais para a realização dos jogos.

Foto: Sanderson Barbarini_FOCO NO ESPORTE

“Diante de todas as dificuldades que estamos enfrentando, contamos com a compreensão dos clubes e dos dirigentes para organizar este campeonato, sem nenhum recurso da Prefeitura. Vamos à luta e trabalharemos para que tudo caminhe bem neste campeonato”, comentou o presidente da LAF, Marcos Roberto dos Santos. O regulamento do torneio prevê que as equipes joguem entre si dentro de cada grupo, em turno único. As quatro melhores avançam para a segunda fase, quando novamente serão formadas duas chaves. Os dois primeiros de cada grupo se classificam para as semifinais.



1ª RODADA DA COPA ZÉ ZÁZERI

DOMINGO (30) – 10 horas

Americana x São Vito (São Vito)

Cantareira x São Roque (Zanaga)

São Domingos x Karatê (São Manoel)

Cidade Jardim x Rio Branco Eterno (Cidade Jardim)

Novo Mundo x Guerreiros (Parque Novo Mundo)

Guanabara x Pernambuco (Jd. Guanabara)