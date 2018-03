Copa do Brasil terá São Paulo x Atlético-PR e Inter x Vitória

A quarta fase da Copa do Brasil terá dois duelos de primeira divisão. O São Paulo vai enfrentar o Atlético Paranaense, enquanto o Internacional vai duelar com o Vitória. Curiosamente, estes dois times voltarão para a Série A do Campeonato Brasileiro nesta temporada.

Os confrontos foram decididos em sorteio realizado na sede da CBF, nesta segunda-feira. Os demais duelos também foram definidos. O Atlético-MG vai encarar o Ferroviário-CE, que disputa a Série D neste ano. Em má fase, a Ponte Preta (atualmente na Série B) terá pela frente o Náutico, que caiu para a Série C no fim do ano passado.

O duelo restante envolverá Avaí e Goiás. O time catarinense foi o responsável pela eliminação do Fluminense. Tanto o Avaí quanto o time de Goiânia vão disputar a Série B nesta temporada. Cada confronto terá jogos de ida e volta, com a ordem dos jogos a serem definidas ainda nesta segunda.

Os vencedores destes confrontos vão avançar às oitavas de final, fase em que entrarão na Copa do Brasil os times que estão competindo na Copa Libertadores: Corinthians, Cruzeiro, Palmeiras, Santos, Grêmio, Flamengo, Vasco e Chapecoense (já foi eliminado).

Também entrarão direto nas oitavas de final o América-MG, por ser o atual campeão da Série B, o Bahia, campeão da Copa do Nordeste, e o Luverdense, campeão da Copa Verde.