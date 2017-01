Convocado, Camilo comemora jogar em ‘casa’ pelo Brasil no Engenhão

Quando a seleção brasileira entrar em campo na próxima quarta-feira contra a Colômbia, para amistoso beneficente em prol da Chapecoense, só um jogador estará em casa no Engenhão. É o meia Camilo, único atleta do Botafogo convocado pelo técnico Tite nesta quinta-feira.

Em entrevista coletiva, o jogador botafoguense prometeu ser o anfitrião dos companheiros de seleção. “Será ótimo, dar dicas aos meus companheiros quanto ao gramado e sentir o calor da torcida do Botafogo que também vai estar lá”, projetou.

Natural da Cidade de Deus, ele também comentou sobre o sonho de chegar à seleção após o início na comunidade carente do Rio. “Foi muito choro de madrugada longe da família, pegando trem 5h e chegando 16h em casa e ainda tendo que estudar à noite. Sempre ficou na mente que um dia eu pudesse estar ali vestindo a camisa da seleção brasileira e representando o meu país. Com certeza a Cidade de Deus inteira está me olhando de uma maneira diferente.”

Para ele, a convocação para a seleção é um início de que 2017 será um ano especial. “As coisas estão acontecendo, um início de ano maravilhoso com essa convocação. É continuar trabalhando sério que ainda tem muita coisa boa para acontecer nesse ano.”