Contundido, Iniesta desfalcará o Barcelona no fim de semana

O Barcelona sofreu uma baixa de peso para o seu próximo compromisso no Campeonato Espanhol. Nesta sexta-feira, o clube catalão confirmou que o meia Andrés Iniesta, o capitão do time, sofreu uma pequena lesão na panturrilha esquerda e está descartado do duelo do próximo domingo com o Eibar, fora de casa.

A lesão de Iniesta foi detectada nos exames médicos realizados pelo jogador. E o Barcelona evitou apresentar uma previsão sobre o período de afastamento do meio-campista, mantendo de esperanças de que ele seja aproveitado na próxima quinta-feira, quando o time vai receber a Real Sociedad pelo duelo de volta das quartas de final da Copa do Rei.

LEIA TAMBÉM: Após renovar contrato, Kane marca duas vezes e Tottenham goleia Swansea por 5 a 0

Com as dores na panturrilha, Iniesta precisou ser substituído no intervalo do triunfo sobre a Real Sociedad, por 1 a 0, na última quinta-feira, em San Sebastián, no jogo de ida da série entre os dois times – o português André Gomes entrou no seu lugar.

Aos 32 anos, Iniesta vem sofrendo com lesões nesta temporada, tendo entrado em campo 17 vezes, com um gol marcado. No Campeonato Espanhol, ele só foi titular em seis jogos. Agora ele voltará a desfalcar o time, assim como Rafinha, também lesionado, e Javier Mascherano, suspenso.

O Barcelona é o terceiro colocado no Campeonato Espanhol, dois pontos atrás do líder Real Madrid, mas tendo disputado um jogo a mais do que o seu rival.

LEIA TAMBÉM: Bruno Gallo recebe nova chance e mantém confiança no acesso do Vasco à Série A