Contundido, David Villa vai desfalcar a Espanha contra Liechtenstein

A seleção da Espanha não vai poder contar com David Villa em seu próximo compromisso pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2018. Nesta segunda-feira, o atacante foi confirmado como desfalque para o duelo desta terça com Liechtenstein após sofrer uma lesão muscular durante um treino.

Inicialmente, os médicos da seleção espanhola haviam declarado que Villa era dúvida para o duelo após reclamar de dores musculares durante a atividade do último domingo. Posteriormente, porém, confirmaram que o atacante, de 35 anos, não tinha condições para entrar em campo.

Villa jogou os últimos dois minutos da vitória da Espanha por 3 a 0 sobre a Itália, no último sábado, na sua primeira partida pela seleção após um período de três anos de ausência dele da equipe nacional. O atacante, que atualmente joga pelo New York City FC, é o maior artilheiro da história da seleção espanhola com 59 gols marcados em 98 jogos.