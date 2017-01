Contra time de medalhões, Flamengo estreia pressionado no Campeonato Carioca

Com exceção do lateral-esquerdo Jorge, negociado com o Monaco, da França, o Flamengo manteve o time titular que ficou em terceiro no Campeonato Brasileiro e ainda contratou reforços importantes como Conca, que só terá condições em maio, e Rômulo. Porém, embora tenha atuado no mercado, o time decepcionou nos amistosos da pré-temporada e inicia o Campeonato Carioca, na Arena das Dunas, em Natal, neste sábado, às 19h30 (de Brasília), pressionado por uma vitória contra o Boavista.

Ao lado de Botafogo, Macaé, Madureira e Nova Iguaçu, os dois times estão no Grupo B. Nesta Taça Guanabara, o primeiro turno do Estadual, os times enfrentam dentro da mesma chave com a classificação dos dois melhores para a semifinal.

Na pré-temporada, o Flamengo enfrentou o Vila Nova, em amistoso em Goiânia, e um jogo-treino contra o Serra Macaense. Perdeu, em ambos, por 2 a 1. Além dos resultados ruins, o time tem enfrentado problemas fora de campo. Na última quarta-feira, o vice-presidente de futebol Flávio Godinho em nova fase da Lava Jato.

Mesmo com os reforços, a torcida não aprovou a saída de Jorge para a França. Desta forma, o peruano Trauco, recém-contratado, será titular. No meio de campo, Rômulo, que também chegou ao clube em janeiro, disputa posição com Mancuello, mas é o mais cotado para a vaga e deve fazer a sua estreia em partidas oficiais.

As duas últimas edições do Estadual foram vencidas pelo Vasco, que eliminou o Flamengo em ambas oportunidades. Apesar de ver como meta a conquista da Copa Libertadores, o time rubro-negro não diminui a importância do Carioca para colocar um fim no bicampeonato do rival vascaíno.

Do outro lado do campo, o Flamengo reencontrará velhos conhecidos como o goleiro Felipe, zagueiro Gustavo “Geladeira”, Fellype Gabriel e Erick Flores, além do técnico Joel Santana. O atacante Leandrão, ex-Vasco, também faz parte do elenco, mas está suspenso por conta de uma expulsão no Estadual de 2016 e desfalca o time na estreia.