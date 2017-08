Contra o Santos, Flamengo busca melhorar retrospecto diante de integrantes do G6

O Flamengo terá diante do Santos, nesta quarta-feira, às 21h45, no estádio do Pacaembu, em São Paulo, pela 18.ª rodada do Campeonato Brasileiro, o desafio de confirmar o status de candidato ao título da competição. Apesar da reconhecida qualidade do elenco, o time rubro-negro não tem mostrado a superioridade esperada quando atua fora de casa e especialmente contra os demais postulantes a levantar a taça de campeão nacional.

A equipe comandada pelo técnico Zé Ricardo, mesmo tendo bom retrospecto como visitante – foram três vitórias, cinco empates e somente uma derrota – ainda não venceu nenhum dos times que, junto com o Flamengo, integram hoje o G6 da competição, grupo dos seis clubes que estariam classificados para a próxima edição da Copa Libertadores. Foram duas derrotas (Sport e Grêmio) e dois empates (Palmeiras e Corinthians).

O zagueiro Juan, em entrevista coletiva nesta terça-feira, no CT do Ninho do Urubu, no Rio, reconheceu a necessidade de melhorar o rendimento nos jogos fora de casa. “Falta a vitória. Para chegarmos ao topo da tabela, precisamos ganhar fora de casa e isso é um fato. Mas outro fato é que contra as equipes da parte de cima a gente competiu de igual para igual”, avaliou o experiente defensor.