Contra o Lanús, Grêmio inicia final histórica da Libertadores

A ambição do momento de Renato Gaúcho é tornar-se o primeiro brasileiro campeão da Copa Libertadores como jogador e treinador. Nesta quarta-feira, poderá dar o penúltimo passo para concretizá-la. O Grêmio recebe o Lanús, às 21h45, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, na primeira partida da final do torneio continental deste ano e Renato espera dar um passo positivo, representado por vitória contundente, que possa dar maior tranquilidade para o confronto da semana que vem na Argentina. Ele sabe a importância de começar bem uma decisão.

Este gaúcho de Guaporé, de 55 anos, sempre foi assim. Fala o que pensa. Com o tempo, aprendeu a pensar no que fala. Mas jamais abriu mão de ser um provocador – uma de suas últimas foi dizer que o Corinthians iria despencar no Campeonato Brasileiro, o que lhe rendeu muita gozação. No entanto, sabe falar sério e ser um líder positivo.

Renato Gaúcho defende com vigor os seus atletas. Desta maneira, “ganha o grupo”. É respeitado e tem jogadores que acreditam piamente no que ele diz. “Sempre falo que sou o psicólogo deles”, afirmou.

Outra característica de Renato Gaúcho é a confiança. Ele não tem dúvida de que é um técnico de primeira linha e que um dia chegará à seleção brasileira. Quem o acompanha de perto, no entanto, assegura que ele é um “trabalhador”. Assim, dizem, ele montou um time que joga à base de triangulações, aproximação e prefere a bola no chão ao chuveirinho.

Ele procura conhecer os seus pontos fortes e fracos, estuda estatísticas, analisa todos os adversários. Para isso, conta com um auxiliar que teria usado um drone para espionar o Lanús. “Não sei se ele usou ou não. Ele é pago para trazer informações para nós. E todo mundo sabe que sempre teve olheiro no futebol”, disse o treinador, em entrevista coletiva nesta terça-feira.

Gremista de coração, Renato Gaúcho não nega a ansiedade com a decisão. “Não vou dormir esta noite, mas o que importa é que meus jogadores durmam”, admitiu na entrevista que deu logo após participar do “rachão” junto com os atletas nesta terça-feira. “Vamos colocar tudo o que a gente fez no ano em 180 minutos”.

Campeão da Libertadores em 1983 pelo Grêmio, ele já reivindicou ter uma estátua no clube se vencer também como treinador. “A história ninguém apaga”, filosofou.