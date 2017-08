Contra o Goiás, Oeste ganha a primeira como visitante e encosta no G4 da Série B

Demorou um turno inteiro, mas o Oeste finalmente conquistou a sua primeira vitória como visitante no Campeonato Brasileiro da Série B. Nesta sexta-feira, diante de um estádio Serra Dourada vazio, o time rubro-negro foi eficiente e bateu o Goiás por 2 a 0, pela 19.ª rodada. Os goianos cumpriram o terceiro dos cinco jogos de punição com os portões fechados.

Até agora, fora de casa, o Oeste tinha cinco empates e quatro derrotas. Com o fim do jejum, os paulistas chegam aos 27 pontos e entram na briga por uma vaga no G4 – a zona de acesso – da Série B. Já o Goiás conheceu a segunda derrota seguida, estacionou nos 23 pontos e continua próximo da zona de rebaixamento. Na última rodada tinha perdido para o Internacional por 3 a 0.

O Goiás teve mais posse de bola durante todo o primeiro tempo, mas encontrou dificuldades para entrar na área paulista e a melhor oportunidade foi em uma cabeçada de David Duarte, defendida pelo goleiro Rodolfo. Efetivo, o Oeste abriu o placar aos 36 minutos. Betinho recebeu livre dentro da área e tocou para Mazinho, que dominou e bateu no canto de Marcelo Rangel.