Contra o CRB, Paraná vence mais uma com Lisca e cola no G4 da Série B

O Paraná segue em evolução sob o comando do técnico Lisca, que manteve a invencibilidade na noite desta terça-feira com a goleada sobre o CRB, por 4 a 1, no estádio Durival de Britto, pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Renatinho e Alemão, com dois gols cada, foram os destaques do jogo.

Sem perder sob o comando de Lisca – duas vitórias e um empate -, o Paraná chegou aos 27 pontos e entrou de vez na briga por uma vaga no G4 da Série B. Por outro lado, o CRB chegou ao quarto jogo seguido sem vitória e estacionou nos 25 pontos, ficando na zona intermediária da tabela.

O primeiro tempo no Durival de Britto foi de muito estudo e poucos lances de perigo. Aos 17 minutos, Alemão acabou sendo empurrado por Diego dentro da área e o árbitro assinalou pênalti, convertido por Renatinho. Seis minutos depois, Neto Baiano soltou a bomba em cobrança de falta ensaiada e contou com contribuição de Richard para deixar tudo igual.