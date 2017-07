Contra o Audax, Rio Branco volta a empatar na Copa Paulista

Jogando fora de casa, o Juventus conseguiu conquistar uma importante vitória, de virada, sobre a Portuguesa Santista, pelo placar de 2 a 1, em pleno Estádio Urlico Mursa, em Santos. César e Cesinha fizeram os gols do time da capital paulista, enquanto Alexandre Gaúcho descontou para os donos da casa. Com o resultado, o clube juventino assume a sexta colocação do Grupo 3, com cinco pontos ganhos. Já o seu adversário, segue na lanterna da chave, com apenas dois pontos.

Três jogos deram sequência a quinta rodada da Copa Paulista na manhã deste domingo (23). E quem se deu bem foi o Juventus, que conquistou a sua primeira vitória no torneio estadual para entrar na luta pelo G4 de sua respectiva chave. Além disso, o Mirassol e Linense ficaram no empate, pelo placar de 1 a 1, apesar disso, os donos da casa assumiram a vice-liderança do Grupo 1. Mesmo placar de Audax e Rio Branco, que também ficaram na igualdade.

Outro time que ficou próximo de conseguir a sua primeira vitória na Copa Paulista foi o Audax. Porém, mesmo jogando em casa, o time de Osasco acabou empatando com o Rio Branco, também por 1 a 1, no Estádio Prefeito José Liberatti. Após dominar e ficar na frente no placar durante todo o jogo, os donos da casa acabaram vacilando e levaram o empate nos minutos finais. Com o ponto conquistado nesse domingo, os dois time dividem a sexta colocação do Grupo 2, com três pontos. Audax e Rio Branco acumulam três empates e uma derrota, e ainda não sabem o que é vencer uma partida na Copa Paulista.

No outro jogo da rodada, disputado nesse domingo, Mirassol e Linense fizeram um jogo bastante movimentado com chances para os dois lados. Tanto que a partida disputada no Estádio Municipal de Mirassol, terminou empatada por 1 a 1. Apesar do empate, os donos da casa assumem a segunda colocação do Grupo 1, com sete pontos. Por outro lado, os visitantes estão sem sexto, com três pontos.

