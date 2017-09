Conte poupará titulares no Chelsea na estreia da Liga dos Campeões contra Qarabag

O técnico do Chelsea, o italiano Antonio Conte, revelou que deverá fazer mudanças na equipe que enfrentará o Qarabag, do Azerbaijão, na estreia pela Liga dos Campeões da Europa, nesta terça-feira, às 15h45 (de Brasília), no estádio Stamford Bridge, em Londres. Campeão em 2012, o clube londrino ficou de fora da edição passada do torneio.

Agora, Antonio Conte terá a missão de conciliar os objetivos do time na principal competição europeia e na defesa do título do Campeonato Inglês. Por isso, com mais jogos ao longo da temporada, o treinador italiano indicou que deverá poupar alguns titulares nos duelos iniciais pelo Grupo C da Liga dos Campeões.

“As equipes inglesas têm outra dificuldade porque a liga é muito difícil aqui. No passado, às vezes, antes de um jogo da Liga dos Campeões, eu poderia descansar os jogadores. Na Inglaterra não é fácil fazer isso. Se você quiser fazer isso, arrisca muito. Jogar sete jogos em 21 dias não é fácil. Por isso, é normal preparar algumas mudanças. Confio em todos os jogadores da minha equipe. Estou calmo sobre isso”, frisou o comandante em entrevista coletiva nesta segunda-feira.