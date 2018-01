Conselho marca para sexta-feira reunião que definirá novo presidente do Vasco

O presidente do conselho deliberativo do Vasco, Luis Manuel Fernandes, anunciou nesta segunda-feira que a reunião que definirá o novo mandatário do clube acontecerá nesta sexta. Depois de um longo imbróglio na Justiça, o conselho se encontrará na noite do dia 19 para colocar fim à confusão e, finalmente, definir quem comandará o time cruzmaltino no próximo triênio.

A chapa “Sempre Vasco”, encabeçada por Julio Brant, venceu a eleição do ano passado, de acordo com a última decisão da Justiça, que invalidou os votos da polêmica urna 7. Por isso, a tendência é que Brant assuma o poder no clube cruzmaltino, substituindo Eurico Miranda, seu concorrente.

“A definição da convocação foi feita em clima de normalidade. Será realizada no dia 19, sexta-feira, com primeira convocação às 20 horas e segunda convocação às 20h30. A data foi sondada junto com a pessoa que a chapa que se considera vencedora tinha indicado. Não sou advogado, nem juiz. Prefiro não me meter nessa disputa jurídica”, declarou Fernandes.