Conmebol reduz punição do Palmeiras para um jogo sem torcida como visitante

O Palmeiras recebeu nesta segunda-feira um comunicado da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) em que foi informado da redução da pena imposta ao clube na Copa Libertadores. Em vez de três jogos como visitante sem poder levar a torcida, o clube ficará apenas uma partida sem a presença de seus apoiadores fora de casa. A restrição será cumprida na próxima quarta-feira, diante do equatoriano Barcelona, em Guayaquil.

A pena foi imposta inicialmente por envolvimento do clube na confusão ao fim do jogo com o Peñarol, em abril, em Montevidéu, pela Copa Libertadores. Para amenizar a punição, o clube buscou se reunir com a diretoria da entidade para tentar provar a inocência e apresentar a defesa com vídeos, fotos e depoimentos.

“A nossa expectativa era que fosse feita justiça. O Palmeiras não poderia ser prejudicado em uma situação em que nós fomos vítimas. Desde o término da partida no Uruguai nós trabalhamos incansavelmente para produzir o material de defesa e reduzir a pena. Finalmente conseguimos atingir o nosso objetivo”, afirmou o presidente do Palmeiras, Maurício Galiotte ao site oficial do clube.