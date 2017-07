Comitê do Rio-2016 não consegue garantia de apoio extra do COI para fechar rombo

Não é apenas o cidadão brasileiro que não sabe exatamente quanto custou os Jogos Olímpicos do Rio e como o dinheiro foi gasto. Neste domingo, em Lausanne, o Comitê Olímpico Internacional (COI) decidiu adiar qualquer consideração sobre o rombo deixado pelo evento, uma mediação com fornecedores e até um possível resgate diante da falta de informações da parte dos organizadores. Por enquanto, a máxima etindade olímpica não garante nem um novo pagamento nem ajuda extra para fechar o buraco milionário gerado pelos Jogos.

O presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB) e do Comitê Rio-2016, Carlos Arthur Nuzman, esteve em Lausanne para debater com a cúpula do COI uma solução para o déficit. Ao fim de 2016, os documentos oficiais do Comitê Rio-2016 indicaram que o déficit era de R$ 132 milhões. Mario Andrada, diretor de Comunicações dos Jogos, indicou no mês passado que o valor já foi reduzido para R$ 114 milhões. Os organizadores, segundo ele, conseguiram “dinheiro extra do COI”, além de descontos com fornecedores.

No total, cerca de US$ 300 mil extras foram entregues pela entidade em Lausanne, além dos valores já combinados. O problema é que, para fechar a conta, um volume de mais de R$ 100 milhões ainda teria de vir dos cofres públicos. Mas a Prefeitura do Rio não dá qualquer sinal de que esteja inclinada a pagar o que o Comitê Rio-2016 diz que ela prometeu.