Comissão técnica de Tite verá partidas na Inglaterra, França e Turquia neste mês

Às vésperas da Copa do Mundo da Rússia, a comissão técnica de Tite trabalha para definir as últimas dúvidas da lista de convocados para a competição. Por isso, o auxiliar Cleber Xavier e o coordenador do Centro de Pesquisa e Análise (CPA) da CBF, Fernando Lázaro, embarcarão para a Europa para acompanhar três partidas ainda este mês.

A primeira será na Inglaterra, onde a dupla assistirá ao duelo entre Liverpool e Manchester City, no Anfield Road, domingo, pelo Campeonato Inglês. Neste duelo, poderão estar em campo o atacante Roberto Firmino, do Liverpool, o goleiro Ederson, o lateral Danilo e o volante Fernandinho, do Manchester City. Gabriel Jesus, lesionado, está fora. Entre eles, apenas Danilo parece lutar por espaço, enquanto os outros devem se garantir no elenco da Copa.

LEIA TAMBÉM: Messi completa 600 jogos pelo Barcelona em partida contra o Sevilla neste sábado

Na terça-feira, Cleber e Fernando vão ver a partida entre Monaco e Nice, pela Copa da França. O Nice conta em seu elenco com os zagueiros Marlon, ex-Fluminense, e Dante, mas a dupla deve mesmo observar nomes do Monaco. O time conta com o zagueiro Jemerson e o lateral-direito Fabinho, que ainda sonham com vagas na Copa. O lateral-esquerdo Jorge e o meia Boschilia também estão no elenco, mas sem chances de serem convocados.