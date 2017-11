Comissão técnica da seleção define que atletas terão folga antes da Copa de 2018

Tite pretende contar com todos os 23 convocados já a partir da data de apresentação. Isso, porém, vai depender do encerramento da temporada europeia. “Vamos dar uma semana de folga a todos os jogadores, a partir do final dos campeonatos que disputam”, disse o preparador físico Fábio Mahseredjian. Com isso, se brasileiros estiverem envolvidos por exemplo na decisão da Liga dos Campeões da Europa, marcada para 26 de maio, eles só se apresentarão à seleção no início de junho.

A passagem da seleção brasileira por Londres, onde na última terça-feira empatou por 0 a 0 com a Inglaterra em amistoso realizado no estádio de Wembley, também serviu para a comissão técnica aprofundar os detalhes do período de preparação na cidade que será feito antes da Copa do Mundo de 2018. A equipe ficará uma semana na capital inglesa antes de ir para a Rússia.

Mas o próximo compromisso do técnico Tite e do coordenador de seleções, Edu Gaspar, será participar do sorteio dos grupos da Copa do Mundo, marcado para 1.º de dezembro, no Kremlin, em Moscou. Eles viajarão para a capital russa no próximo dia 28 e, depois do sorteio, irão a Sochi – a CBF não confirma, mas a cidade será o quartel-general da seleção brasileira no Mundial.

“Vamos ficar pela Rússia (após a definição dos grupos) para visitar nosso CT, o hotel, a estrutura à nossa disposição. Temos algumas ideias, algumas coisas para resolver no CT”, explicou Edu Gaspar.

Depois disso, ele e Tite vão continuar mais uns dias pela Europa, pois o treinador quer assistir algumas partidas de campeonatos europeus com participação de jogadores brasileiros que ele vai levar à Copa do Mundo – o que pretende continuar observando. “Depois paramos para as festas, mas em janeiro retomamos o planejamento”, disse Edu Gaspar.