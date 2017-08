Comissão esportiva na Espanha pedirá para que Villar deixe a presidência da RFEF

O pedido para que Villar renuncie será provavelmente entregue em 6 de setembro, em uma nova reunião das autoridades esportivas. Se o dirigente recusar a sugestão, segundo Lete, o conselho vai propor uma moção até novembro para expulsá-lo.

Juan Luis Larrea, presidente interino da RFEF, explicou que pretende levar pessoalmente o pedido. Ele tem sido o principal interlocutor entre as partes desde que Villar foi preso no final de julho. “Diria que, antes de novembro, antes de uma hipotética moção de censura, ele apresentaria a demissão ou nos daria os argumentos do que deveríamos mudar, mas acho que não vai fazer isto”, pontuou Larrea. “A decisão que ele precisa tomar me parece clara, mas a moção seria pior para o futebol.”

Os documentos da “Operação Soule” indicam que, além de desviar fundos, Villar supostamente corrompeu várias federações regionais, oferecendo favores em troca de votos. Ele foi acusado de administração desleal, peculato, corrupção e falsificação de documentos.

O escândalo teve repercussões para além das fronteiras da Espanha. Além do seu importante papel na Fifa, Villar era vice-presidente da Uefa e estava no coração de ambos os órgãos desde a década de 1990. Ele trabalhou perto de dirigentes que já foram indiciados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos e foi apontado em relatório como tendo conduta questionável no processo de definição de sedes da Copa do Mundo. Ao ser preso, contudo, ele renunciou aos seus cargos na Fifa e na Uefa.