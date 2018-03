Começa a ‘febre’ das figurinhas da Copa do Mundo

Foto: Marcelo Rocha - O Liberal.JPG

Mania entre colecionadores de todo o Brasil, o álbum oficial da Copa do Mundo 2018 chega à casa dos assinantes do LIBERAL neste domingo, um dia antes de o livro ilustrado começar a ser vendido nas bancas. Quem juntou dois dos três selos publicados na capa do jornal entre sexta-feira e hoje também poderá trocar por um álbum e seis cromos entre os dias 19 e 31 deste mês na sede do LIBERAL, na Rua Tamoio, 875, Vila Santa Catarina, em Americana.

Interessados em reservar um horário para fazer a retirada sem filas podem mandar um e-mail para albumdacopa@liberal.com.br informando nome, telefone, endereço e CEP.

A chegada do álbum representa o pontapé inicial para a coleção das 682 figurinhas necessárias para completar o álbum – que traz as imagens dos principais jogadores das 32 seleções, os estádios do Mundial e cromos metalizados – ao longo dos três meses que antecedem a Copa.

Neste ano, a Panini produzirá 7 milhões de livros ilustrados para toda a América Latina e prevê recorde nas vendas. Entre os colecionadores da região, a ansiedade já era grande durante a semana.

Segundo Mateus Vicente, dono da banca de jornal em frente à Gama (Guarda Municipal de Americana), mesmo antes do lançamento do álbum já foram vendidos mais de mil pacotinhos (com cinco figurinhas cada) logo na sexta-feira, primeiro dia de comercialização dos cromos.

“Quando tem Copa eu consigo até trocar de carro”, brinca, ao ser indagado sobre o aumento do movimento em anos de Copa do Mundo. “Durante toda a semana vinham aparecendo pessoas o dia todo perguntando quando ia lançar, quando começava a vender”, acrescenta Valdemar Souza, vendedor de uma banca da região central de Santa Bárbara d’Oeste.