Com voltas de Gabriel e Cazares, Atlético-MG terá time ideal contra o Coritiba

Com as voltas do zagueiro Gabriel e do meia equatoriano Cazares, o técnico Oswaldo de Oliveira relacionou 23 jogadores e terá o time considerado ideal do Atlético Mineiro para enfrentar o Coritiba neste domingo, às 19 horas, no estádio Independência, em Belo Horizonte, em duelo válido pela 36.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Desfalques contra o Bahia e contra o Vasco, Gabriel e Cazares estão recuperados de lesão. O zagueiro tem condições de jogo após se recuperar de uma pancada que levou na cabeça, enquanto que o meia foi liberado pelo departamento médico após sofrer uma entorse no tornozelo.

LEIA TAMBÉM: Fluminense busca superar desfalques no meio para o confronto contra a Chapecoense

O time mineiro também terá novidades no banco de reservas. O goleiro Giovanni, que havia ficado de fora do jogo contra o Vasco em razão de um problema muscular, volta a ser opção. O jovem Cleiton, que deverá disputar a final da Supercopa Sub-20 neste sábado à noite, também foi relacionado para a partida.