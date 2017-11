Com voltas de Arrascaeta e Alisson, Cruzeiro enfrenta o Vitória em Salvador

Sem chances de ser campeão e com a vaga já assegurada na fase de grupos da Copa Libertadores de 2018 devido ao título da Copa do Brasil deste ano, o Cruzeiro visitará o Vitória, neste domingo, às 17 horas (de Brasília), no estádio Barradão, em Salvador, pela 36.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Apesar do aparente descompromisso com a competição, o técnico Mano Menezes, que recentemente renovou contrato com o clube celeste e está confirmado no comando da equipe na próxima temporada, já avisou que pretende levar o time à “melhor posição possível” no torneio.

Mano Menezes também já revelou que deverá fazer testes com alguns jogadores do elenco que foram pouco utilizados neste ano. Por exemplo, no jogo passado – empate em 2 a 2 com o Avaí, em Belo Horizonte -, o treinador promoveu o retorno do atacante Judivan, afastado há um longo período devido à grave contusão no joelho e fez um dos gols diante da equipe catarinense.