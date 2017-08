Com volta de Götze, Borussia Dortmund faz 3 no Wolfsburg em estreia no Alemão

Assim como o Bayern de Munique, o Borussia Dortmund fez boa estreia no Campeonato Alemão. Se o rival venceu em casa o Bayer Leverkusen por 3 a 1 na sexta-feira, o Borussia aplicou 3 a 0 no Wolfsburg longe do seu estádio, na sequência da rodada de abertura da competição. Hertha Berlin e Hamburgo, que vem fugindo do rebaixamento nas últimas temporadas, também estrearam com vitória.

Com Mario Götze de volta ao time em uma partida oficial, o time de Dortmund construiu sua primeira vitória no Alemão com tranquilidade, ainda no primeiro tempo. Aos 21, o jovem meia Christian Pulisic, de apenas 18 anos, recebeu dentro da área e acertou belo chute cruzado, vencendo o goleiro Koen Casteels.

Cinco minutos depois, o zagueiro Bartra recebeu pela esquerda dentro da área e, quase sem ângulo, bateu colocada, em um belo gol. O árbitro de vídeo, que passou a ser utilizado nesta edição do Alemão, chegou a ser chamado para avaliar possível impedimento, mas nada detectou. Bartra, ex-jogador do Barcelona, homenageou as vítimas do atentado de quinta na cidade espanhola ao comemorar o gol.