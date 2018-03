Com volante no gol, União empata e confirma queda

O União Barbarense entrou em campo virtualmente rebaixado neste domingo (25), pela última rodada da Série A3 do Campeonato Paulista, e encerrou sua campanha com um empate em 0 a 0 em Santa Bárbara d’Oeste, contra o Marília, que também caiu à Segunda Divisão, equivalente à 4ª divisão estadual, e uma polêmica envolvendo a escalação do time.

Na partida deste domingo, o volante e ex-técnico Cláudio Britto, que voltou da aposentadoria esse ano para defender novamente o Leão da 13, foi escalado como goleiro do time, após Alan Tobias, dono da posição, não comparecer ao estádio Antônio Guimarães para o jogo. Foto: Renato Piovesan / O Liberal

A polêmica se dá porque, caso o União vencesse ou empatasse seu jogo, como aconteceu, e o Olímpia não vencesse o Atibaia em outra partida da Série A3, o Rio Branco, que venceu o Grêmio Osasco por 2 a 0, teria se livrado do rebaixamento. Uma vitória do Marília sobre o Leão da 13, por sua vez, poderia dar ao mesmo a vaga caso o Olímpia não vencesse, o que poderia prejudicar o time de Americana.

Mesmo que o resultado do jogo não tenha interferido no rebaixamento ou permanência de nenhum clube, a atitude do União em escalar o volante no gol foi bastante criticada por torcedores do Rio Branco nas redes sociais.