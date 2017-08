Com Verrati, Belotti e Immobile, Ventura convoca Itália para encarar a Espanha

A Federação Italiana de Futebol (FIGC, na sigla em italiano) divulgou neste sábado os convocados para as partidas contra Espanha e Israel pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo da Rússia em 2018.

As principais novidades na lista do técnico Gian Piero Ventura são as presenças do meia Marco Verrati, do Paris Saint-Germain, e dos atacantes Andrea Belotti, do Torino, e Ciro Immobile, da Lazio. A baixa fica por conta do volante Claudio Marchisio, da Juventus, que se recupera de uma lesão no joelho e deve ficar ainda um mês longe dos gramados.

Outra novidade é o retorno do goleiro Mattia Perin, do Genoa, que se recuperou recentemente de um problema no joelho. Os 25 convocados se reúnem na noite deste domingo em Florença.