Com um a menos, Manchester City arranca empate com o Everton em casa

O técnico Josep Guardiola acertou na aposta nesta segunda-feira e viu seu Manchester City arrancar o empate com o Everton, pelo placar de 1 a 1, no Etihad Stadium. Num duelo em que o Manchester jogou com um a menos desde o fim do primeiro tempo e saiu atrás no placar, o treinador sacou Gabriel Jesus no intervalo e deu chance a Sterling, que marcou o gol de empate.

Com o resultado, no encerramento da segunda rodada do Campeonato Inglês, o time de Manchester perdeu seus primeiros pontos na competição. O time de Guardiola tem agora quatro pontos. O Everton, que também venceu na estreia, apresenta a mesma pontuação.

LEIA TAMBÉM: Brasil de Pelotas marca no fim e Guarani sofre 4ª derrota seguida na Série B

Com três brasileiros entre os titulares, o City começou a partida com Gabriel Jesus jogando ao lado de Sergio Agüero. Mas somente o argentino rendeu no primeiro tempo, protagonizando as melhores investidas dos anfitriões no ataque.