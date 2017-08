Com um a menos, Atlético de Madrid reage e empata com o Girona no Espanhol

O Atlético de Madrid obteve um inusitado empate neste sábado. Mesmo jogando fora de casa, com Griezmann expulso e perdendo por 2 a 0 até os 33 do segundo tempo, a equipe reagiu nos minutos finais e garantiu a igualdade por 2 a 2 com o Girona, em jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Espanhol.

As duas equipes, assim, estão com um ponto. Pior para o Girona, que fazia sua primeira partida pela primeira divisão do Espanhol. O apoio da torcida para sua histórica estreia no Espanhol entusiasmou o Girona. Depois de um início travado, a equipe da casa se soltou e fez 2 a 0 com grande tranquilidade. Após cruzamentos aos 22 e aos 25 minutos, o atacante uruguaio Cristian Stuani marcou de cabeça e abriu boa vantagem.

Os gols não mudaram o panorama do duelo. Com suas estrelas como Griezmann e Fernando Torres apagadas, o Atlético Madrid viu o adversário seguir melhor e desperdiçar boas oportunidades, tanto no fim do primeiro quanto no início do segundo tempo.