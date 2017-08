Com um a mais, Tottenham vence Newcastle na estreia do Inglês

O Tottenham aproveitou a vantagem de ter um jogador a mais por praticamente todo o segundo tempo e venceu o Newcastle por 2 a 0 neste domingo, fora de casa, pela primeira rodada do Campeonato Inglês. Dele Alli e Ben Davies marcaram.

A derrota frustrou os torcedores locais que lotaram o estádio para ver o primeiro jogo do time após retornar à elite do futebol inglês. No primeiro tempo, no entanto, viram um duelo equilibrado, com poucas chances de gol.

LEIA TAMBÉM: 'Geração Uefa', boa parte de jovens entre 16 e 29 anos torcem por Real ou Barça

Aos três do segundo tempo, o Tottenham se beneficiou da expulsão de Jonjo Shelvey, que pisou em Dele Alli e recebeu cartão vermelho. Com um jogador a mais, o time visitante passou a tocar mais a bola e chegou aos dois gols.