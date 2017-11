Com um a mais, Paraná só empata com rebaixado Santa Cruz e tem acesso ameaçado

Se não conquistar o acesso para a primeira divisão, a partida desta terça-feira à noite vai ser lembrada por muito tempo pela torcida do Paraná. O quarto colocado da Série B visitou o já rebaixado Santa Cruz, no Arruda, pela 36.ª rodada e, mesmo com um homem a mais no segundo tempo, não saiu do 0 a 0.

Com 34 pontos, o Santa Cruz já entrou em campo rebaixado e não tem mais objetivos na competição. O Paraná, com 60, é o quarto colocado e manteve a vantagem para o quinto em dois pontos, já que o Oeste também empatou sem gols com o Internacional. A diferença é que o Londrina venceu o Guarani por 1 a 0 e entrou de vez na briga, chegando também a 58 pontos.

Mesmo já rebaixado e jogando contra uma equipe que briga pelo acesso, foi o Santa Cruz que começou melhor e tomou a iniciativa da partida. Aliás, o time só entrou em campo após ter assegurado pelos dirigentes o pagamento até sexta-feira de um mês de salário atrasado. No total, são três meses sem receber nada.