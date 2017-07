Com trio, Vieira espera melhora do Rio Branco para o jogo de sábado

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O atacante Lucas Duni, tratado como titular do Rio Branco durante toda a preparação para a disputa da Copa Paulista, foi inscrito e estará à disposição do técnico Edson Vieira para a segunda rodada da competição estadual, em jogo neste sábado, contra o Desportivo Brasil, em Porto Feliz.

Além de Duni, o treinador também lembrou das prováveis inscrições de Afonso e Frank como novidades, justificando que espera uma evolução do time que empatou com o Atibaia na estreia, no último sábado.

“O Lucas foi inscrito e o Afonso e o Frank também devem ser. Nós estamos bem atrás, nós vamos pegar um outro time que está na nossa frente em tudo. Não é desculpa, é realidade. Eu acho que nós estamos na chave mais difícil, mas acredito muito na evolução”, comentou.