Com transmissão liberada pela CBF, amistoso ajudará vítimas da Chapecoense

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) encontrou mais uma forma de ajudar as família das vítimas do acidente aéreo com o avião da Chapecoense sem ter que colocar a mão no bolso. A entidade liberou de graça a transmissão do amistoso entre Brasil e Colômbia, na próxima quarta-feira, no Rio. Em troca, sugere que emissoras e anunciantes doem recursos para o clube de Chapecó (SC) repassar às famílias.

“Devido ao caráter beneficente do ‘Jogo da Amizade’, a CBF comunicou as emissoras interessadas sobre a relevância de qualquer doação que for possível por parte delas ou de seus patrocinadores, pois toda essa verba seria somada à renda, que será entregue à Chapecoense e repassada, a título de indenização, às famílias das vítimas”, diz nota da CBF.

LEIA TAMBÉM: Na mira de time chinês, Oscar fica fora de jogo do Chelsea

Na tevê fechada, ESPN Brasil, BandSports e Esporte Interativo devem transmitir o amistoso, além do SporTV, que detém os direitos sobre as partidas amistosas da seleção. Entre os canais abertos, a Rede TV! já confirmou que vai passar o jogo, o mesmo acontecendo com a TV Brasil.

A liberação vale também para emissoras estrangeiras e a expectativa é que as vendas de espaços publicitários na transmissão gerem recursos que serão doados às famílias. Toda a renda da partida também será revertida.

O duelo vai acontecer no Engenhão, no Rio, às 21h45 de Brasília. A Colômbia terá um elenco de apenas 16 atletas, todos do futebol local. A seleção brasileira será convocada na quinta-feira e Tite já avisou que vai chamar 23 jogadores.

LEIA TAMBÉM: Atlético-MG pega time misto do Internacional pela semifinal da Copa do Brasil