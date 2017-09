Com time misto, Real Madrid só empata com o Levante em casa e Marcelo é expulso

O Real Madrid não utilizou a sua força máxima neste sábado. Além de não contar com o seu principal astro, o português Cristiano Ronaldo, que está suspenso, o técnico Zinedine Zidane optou por poupar Navas e Modric, que ficaram de fora do duelo, já pensando na estreia da equipe na Liga dos Campeões da Europa, na próxima quarta-feira, em casa, diante do cipriota APOEL.

A igualdade foi a segunda seguida da equipe no Espanhol e no Santiago Bernabéu e deixou o Real Madrid com cinco pontos e em quarto lugar no Espanhol, mas sob risco de ser ultrapassado por vários clubes na sequência da rodada. O Levante tem a mesma pontuação que o atual campeão nacional e vem logo atrás na classificação.

O excesso de desfalques pesaram para o Real Madrid neste sábado. Em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Espanhol, o time apenas empatou por 1 a 1 com o Levante, no Santiago Bernabéu. O atacante francês Karim Benzema se lesionou durante o duelo e o lateral-esquerdo brasileiro Marcelo foi expulso nos minutos finais.

O treinador também deixou Bale, Casemiro, Kovacic e Isco no banco de reservas, tendo improvisado Marcelo no meio-de-campo e escalado Theo Hernández na lateral esquerda. E a situação da equipe se tornou mais complicada aos dez minutos, após um vacilo defensivo. O Levante cobrou lateral na direção da grande área, ninguém cortou a bola e Ivi ganhou a disputa, depois finalizando para as redes.

Aos 28 minutos, a equipe ainda perdeu Benzema, que reclamou de dores no joelho esquerdo, sendo sacado para a entrada de Bale. O Levante tentou se aproveitar dos problemas do Real Madrid e viu Ivi quase marcar o segundo gol, em uma cobrança de falta.

Mas o time da casa acabou conseguindo empatar o duelo. Aos 35 minutos, após cobrança de escanteio, Sergio Ramos cabeceou e Rául Fernández fez a defesa, mas o rebote ficou com Lucas Vázquez, posicionado na pequena área e que só precisou empurrar a bola para as redes. O gol empolgou o Real Madrid, que teve boas chances para conseguir a virada antes do intervalo, com Bale e Marcelo, mas eles pararam no goleiro adversário.

No segundo tempo, o Real Madrid só conseguiu ameaçar o Levante nos minutos finais, como em um cabeceio de Bale. Aos 43 minutos, Marcelo fez grande jogada individual e finalizou forte da entrada da grande área, parando em Raúl Fernández. Porém, ao cair no chão após a finalização, acertou um chute em Lerma e foi expulso pela arbitragem.

Mesmo com um jogador a menos, o Real Madrid ainda teve uma última chance de conseguira a virada, com Kroos, que acertou a trave. Assim, o time só empatou com o Levante em casa. Na próxima rodada, vai visitar a Real Sociedad, em 17 de setembro. Um dia antes, o Levante receberá o Valência.