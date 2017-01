Com time misto, Chelsea vence equipe da 3ª divisão e avança na Copa da Inglaterra

Mesmo com um time misto, o Chelsea não deu chance para a zebra, venceu, neste domingo, o Peterborough por 4 a 1, no estádio Stamford Bridge, e avançou à próxima fase da Copa da Inglaterra. Líder do Campeonato Inglês, o time londrino aproveitou para poupar alguns titulares, já que o rival é apenas o nono colocado na terceira divisão inglesa.

O goleiro Courtouis e o zagueiro brasileiro David Luiz sequer foram relacionados, enquanto Hazard, Kanté, Moses, Diego Costa e Azpilicueta ficaram no banco de reservas. O zagueiro John Terry entrou como titular e completou 50 partidas pelo Chelsea em Copas da Inglaterra, mas acabou expulso no segundo tempo.

A partida iniciou em alta intensidade, com as duas equipes criando chances de abrir o placar. Primeiro, o Chelsea chegou com Cahill, que tocou de calcanhar para fora. Em seguida, o Peterborough respondeu com chute de Angol na pequena área, que o goleiro Begovic defendeu de maneira impressionante. Aos 12, Terry recebeu cruzamento e chutou forte de primeira, mas McGee caiu bem e conseguiu encaixar a bola.

Aos 17, enfim, o placar foi alterado. Após boa jogada do brasileiro Willian na ponta direita, Fabregas chutou forte e McGee deu rebote no pé de Pedro, que não perdoou: 1 a 0 para o Chelsea.

Com o gol, os donos da casa partiram para cima e, aos 31, Pedro perdeu uma oportunidade clara de ampliar. Ele recebeu na linha da pequena área, driblou o zagueiro, mas bateu no travessão. Aos 40, Willian chutou rasteiro e o goleiro defendeu com o pé.

Em seguida, saiu o segundo gol em jogada de contra-ataque. Ivanovic cruzou na área, Pedro ajeitou e Batshuayi teve tranquilidade para chutar no canto direito e sair para a comemoração, aos 42.

Já no segundo tempo, o time londrino não deu espaço para os visitantes saírem para o jogo e anotou 3 a 0 logo aos seis minutos de bola rolando. Willian recebeu na ponta esquerda, cortou para o meio e mandou uma bomba no cantinho, marcando um bonito gol.

Bastante superior ao rival, o Chelsea foi para o ataque com todas as forças, mas abriu espaço para o contragolpe do Peterborough. Aos 20 minutos, Angol avançou em velocidade, pedalou para cima de Terry, que era o último homem, e levou um carrinho. O juiz anotou a falta e expulsou o zagueiro e capitão.

Aproveitando a vantagem numérica, o Peterborough descontou aos 25 minutos. Após cruzamento pela direita, Nichols completou de pé direito para as redes. No entanto, aos 29, Pedro fez o dele e acabou com qualquer chance de reação dos rivais. Batshuayi ajeitou na meia-lua e o espanhol chutou no canto esquerdo para selar o placar.

MIDDLESBROUGH TAMBÉM AVANÇA – Ainda neste domingo, também pela Copa da Inglaterra, o Middlesbrough superou o Sheffield Wednesday por 3 a 0, em casa, e eliminou o adversário da segunda divisão inglesa. Leadbitter, Álvaro Negredo e De Roon fizeram os gols.