Com time definido, Inter aprimora pontaria em treino para estreia no Gaúcho

Com a escalação já definida para a estreia no Campeonato Gaúcho, quinta-feira, diante do Veranópolis, no Beira-Rio, o Internacional aproveita os últimos treinos antes do confronto para realizar alguns ajustes técnicos na sua formação titular nas atividades comandadas pelo técnico Odair Hellmann.

Na manhã desta quarta-feira, no CT do Parque Gigante, Odair aproveitou para trabalhar a pontaria dos jogadores em um treinamento de cruzamentos e finalizações. Além disso, os jogadores fizeram um exercício defensivo antes da realização de uma atividade técnica.

Nese trabalho, focado em ajustes de saída de bola e da marcação, Odair dividiu o elenco em três times. E o titular teve a seguinte escalação: Danilo Fernandes; Dudu, Klaus, Victor Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado, Edenilson, William Pottker, D’Alessandro e Camilo; Leandro Damião.