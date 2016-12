O Santos aproveitou o fim da temporada para iniciar uma ampla reforma no gramado da Vila Belmiro. De acordo com o clube, a intenção é renovar quase 100% do campo com um processo chamado “Fraze Mowing”, realizado com máquinas especiais, que também nivelam o piso e acabam com os chamados “morrinhos”.

Este é o principal, mas não o único processo realizado no campo da Vila Belmiro. O clube também decidiu realizar outros procedimentos, como a cobertura com areia, aeração do gramado e revisão do sistema eletrônico de drenagem.

LEIA TAMBÉM: Filipe Luís conta que livro dado por Tite o incentivou na seleção

A diretoria santista garante que tudo estará pronto antes da estreia do clube na temporada 2017. No dia 5 de fevereiro, a equipe fará sua primeira partida em casa no ano, diante do Linense.