Com técnico interino, Bahia tenta superar desfalques para reagir no Brasileirão

Depois da demissão do técnico Jorginho, que assumiu o clube no início de junho como substituto de Guto Ferreira, o Bahia tenta reagir nesta quarta-feira no Campeonato Brasileiro contra a Chapecoense, na Arena Condá, em Chapecó (SC), às 19h30, pela 18.ª rodada.

O treinador interino Preto Casagrande, contudo, não terá um desafio tranquilo. Embora conte com o retorno do lateral-direito Eduardo, após cumprir suspensão, não terá o meia Vinícius, pela mesma razão, e os lesionados Wellignton Silva, Jackson, Armero, Allione, Edigar Junio e Hernane.

Apesar dos desfalques, Preto Casagrande sabe da importância da vitória. Derrotado em casa na última rodada, pelo Sport, o Bahia soma apenas 19 pontos e está na 15.ª posição do Brasileirão, lutando para se distanciar da zona de rebaixamento. Mas, independentemente do resultado desta quarta-feira, a diretoria do Bahia promete ser criteriosa para escolher o novo técnico.