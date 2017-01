Com sobrecarga muscular, James Rodríguez desfalcará o Real pelo 5º jogo seguido

O técnico Zinedine Zidane confirmou nesta terça-feira, em entrevista coletiva, que James Rodríguez será desfalque do Real Madrid pelo quinto jogo consecutivo da equipe. O treinador francês revelou que o meia colombiano agora sofre com uma sobrecarga muscular na perna esquerda e por isso foi descartado do jogo contra o Celta, nesta quinta-feira, em Vigo, pelo confronto de volta das quartas de final da Copa do Rei.

Esse já é o terceiro problema muscular enfrentado por James apenas neste ano, no qual anteriormente se lesionou em partida contra o Granada e depois teve uma recaída do problema que sofreu na panturrilha da perna direita.

“Agora ele sentiu a outra perna (a esquerda), mas é uma sobrecarga, não uma lesão. Isso é bom, mas quanto tem algo em uma perna sempre sobrecarrega a outra. É o que tem acontecido”, afirmou Zidane, para depois lamentar a ausência do meio-campista pela quinta partida seguida.

“Gostaria que estivesse conosco, disse que na segunda-feira voltaria a treinar com o grupo e ao fim não foi assim. Ele não está feliz porque queria poder estar jogando, mas espero que seja coisa pequena. Está sobrecarregado e nada mais”, completou o comandante, justificando também o fato de o meio-campista não ter participado do treino no gramado nesta manhã de terça-feira.

Na partida desta quarta-feira, marcada para começar às 18h15 (de Brasília), o Real tentará reverter um placar adverso de 2 a 1 conquistado pelo Celta no duelo de ida, na semana passada, em pleno Santiago Bernabéu. “Sabemos da dificuldade do jogo contra o Celta. Temos que fazer gols e será um encontro a mais de 90 minutos para nos classificarmos. O bom é que temos o jogo de amanhã (quinta) para mudar o que fizemos no jogo de ida”, ressaltou Zidane nesta terça.

James Rodríguez, por sua vez, foi apenas mais uma baixa confirmada do Real para o jogo desta quarta. Na última segunda-feira, o clube revelou que o lateral-esquerdo Marcelo e o meio-campista Luka Modric sofreram lesões na vitória de sábado sobre o Málaga, pelo Campeonato Espanhol, e serão desfalques contra o Celta.

O brasileiro foi diagnosticado com uma lesão de grau 2 no bíceps femoral da perna esquerda, enquanto o jogador croata teve apontada em exames uma sobrecarga no músculo adutor da perna direita. Como costuma proceder, o Real não divulgou previsão de retorno para nenhum dos dois jogadores. A tendência, no entanto, é que a lesão de Modric, mais simples, o afaste por cerca de apenas uma semana, enquanto Marcelo deve ficar fora de ação por pelo menos um mês.

Principal nome do Real, Cristiano Ronaldo também queixou-se de dores no pé direito, mas não deve ser problema para o jogo desta quarta. Vale lembrar que o time madrilenho também não conta desde o ano passado com o galês Gareth Bale, que continua se recuperando de uma cirurgia no tornozelo direito.