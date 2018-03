Com Sidão, Aguirre divulga lista de 24 relacionados para ‘decisão’ no Morumbi

O técnico Diego Aguirre divulgou a lista de 24 relacionados do São Paulo para o jogo de volta das quartas de final do Campeonato Paulista, nesta terça-feira, contra o São Caetano, às 21 horas, no Morumbi. A partida de ida terminou com triunfo do time do ABC por 1 a 0.

E a principal novidade da listagem é a presença do goleiro Sidão, que volta a ser relacionado depois de quase quatro semanas após se recuperar de uma lesão na coxa direita. O lateral-esquerdo Reinaldo, o atacante Tréllez e o volante Araruna, que também se reabilitaram de lesões, também retornam.

A equipe são-paulina não terá o zagueiro Rodrigo Caio e o meia Cueva, ambos convocados para defenderem suas seleções para amistosos antes da Copa do Mundo. Além deles, desfalcam a lista Hudson, Edimar e Anderson Martins, os três em processos de recuperação.

Aguirre deu poucas dicas de uma possível escalação para o duelo contra o São Caetano. Abriu poucos minutos de seu treino nesta segunda-feira. Com o retorno de Sidão, ele disputa o posto de titular com Jean. Tréllez pode voltar ao time no lugar de Diego Souza, enquanto Reinaldo tem chance de substituir Júnior Tavares.

Além dessas possíveis mudanças, Aguirre terá de achar substitutos para os jogadores de seleção. Aderllan é o favorito para a vaga de Rodrigo Caio. Bruno Alves também é opção. No meio, Marcos Guilherme deve voltar para a equipe na vaga de Cueva.

Confira os jogadores relacionados pelo São Paulo:

Goleiros: Jean e Sidão.

Laterais: Bruno, Éder Militão, Júnior Tavares e Reinaldo.

Zagueiros: Aderllan, Arboleda e Bruno Alves.

Volantes: Araruna, Jucilei, Liziero, Pedro e Petros.

Meias: Lucas Fernandes, Nene, Shaylon e Valdívia.

Atacantes: Brenner, Caíque, Diego Souza, Marcos Guilherme, Paulinho e Tréllez.