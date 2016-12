O meia-atacante Nenê tem mais dois anos de contrato com o Vasco, mas reconhece que o lado familiar está pesando para ele buscar novos ares. O jogador vive no Rio e seus filhos estão em Jundiaí com sua esposa. Ele achava que teria tempo de vê-los com mais frequência, mas se enganou. A saudade de casa pesou e ele tem chances de voltar para o futebol paulista.

“Eu sou muito feliz no Vasco, só que não sabemos o que pode acontecer no futebol. Estou me abrindo, voltei ao Brasil para ficar perto dos meus filhos e no Rio não estou conseguindo. Minha prioridade é o Vasco porque tenho contrato. Não conversei com ninguém sobre isso, amo o Vasco e sua torcida. Mudar por enquanto é uma hipótese, apenas isso”, disse, durante evento de lançamento do game PES2017, em São Paulo.

Nenê é ídolo da torcida do Vasco e lembrou que não é de fugir nos momentos mais delicados. “Eu não tomei nenhuma decisão. Na hora que o time caiu para a Série B, tinha várias propostas, mas não abandonei. Ajudei a colocar o Vasco de voltar ao seu lugar merecido, que é a primeira divisão”, explicou.

São Paulo, Santos e Corinthians buscam um jogador do perfil de Nenê, mas ele garante que não recebeu qualquer proposta. E lembra que, qualquer que seja sua decisão, é porque o lado familiar falará mais alto. “É difícil falar porque fiquei tanto tempo longe dos meus filhos e mesmo no Rio, que é do lado, eu não consigo vê-los. São adolescentes, sinto muita falta deles. Em relação pessoal, não esportiva, poderia pensar nessa hipótese de mudar”, concluiu.