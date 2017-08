Com retorno do jovem Brenner, Dorival relaciona 24 jogadores no São Paulo

Com o retorno do jovem Brenner, o técnico Dorival Junior relacionou nesta quarta-feira 24 jogadores para o jogo do São Paulo contra o Coritiba, às 19h30 desta quinta, no Morumbi. O atacante de 17 anos voltou a ser relacionado para um jogo do time profissional após representar a equipe sub-17 na Taça BH.

Brenner entrou na competição a partir das quartas de final e não decepcionou foram seis gols em três jogos. Artilheiro, comemorou também o título com a equipe. O jogador faz a transição do juvenil para o time profissional.

LEIA TAMBÉM: Estreante, Éverton Ribeiro dá passe para gol e Flamengo vence Bahia na Fonte Nova

Se Brenner volta ao grupo, cinco jogadores estão fora da lista de convocados. Júnior Tavares se recupera de um edema na coxa direita, Lucas Fernandes faz reabilitação por causa de estiramento no músculo posterior da coxa esquerda, Maicosuel aprimora a forma física, Morato se recupera de cirurgia no joelho direito e Wellington Nem fará operação no joelho direito.