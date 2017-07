Com retorno de seis jogadores, Atlético-PR encara Vasco para deixar a degola

O Atlético-PR visita o Vasco nesta segunda-feira, às 20h, em Volta Redonda, com o objetivo de deixar a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O time paranaense é o atual 17º colocado, com 17 pontos, a dois de distância do arquirrival Coritiba, o 16º.

A boa notícia para o torcedor rubro-negro é que a equipe contará com o retorno de seis jogadores. O zagueiro Paulo André, o lateral-esquerdo Sidcley e o meia Lucho González, poupados do duelo contra o Grêmio pela Copa do Brasil, tiveram a presença confirmada.

Além deles, o meia Nikão retorna após cumprir suspensão também pela Copa do Brasil. O zagueiro Thiago Heleno se recuperou de problema muscular e retorna à equipe. O técnico Fabiano Soares ainda deve promover a volta do volante Ribamar, que não foi inscrito na Copa do Brasil.