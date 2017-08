Com reservas, Grêmio tenta se manter na briga pelo Campeonato Brasileiro

O Grêmio novamente vai poupar seus titulares no Campeonato Brasileiro e terá uma equipe totalmente reserva para enfrentar o Atlético Paranaense, domingo, às 11 horas, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 21ª rodada.

Depois de vencer o Cruzeiro por 1 a 0, no duelo de ida da semifinal da Copa do Brasil, os titulares sequer foram relacionados para o duelo deste domingo. Assim, vão descansar para o decisivo jogo da volta, no Mineirão.

A opção, contudo, não tira o foco do time gaúcho no Brasileirão. Mesmo com um time reserva, o Grêmio espera obter um triunfo sobre o Atlético Paranaense para seguir na briga pelo campeonato, segundo garante Renato Gaúcho. A equipe gaúcha é vice-líder da competição com 39 pontos.