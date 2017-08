Com reservas, Grêmio empata e perde chance de se aproximar do Corinthians

Com reservas em campo, o Grêmio voltou a tropeçar neste domingo e só empatou com o Atlético-PR por 0 a 0, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. São dois jogos sem vitória, já que na última rodada o time havia perdido para o Botafogo, favorecendo assim o Corinthians.

Líder do Brasileirão, o time paulista sofreu sua primeira derrota no campeonato no sábado, ao perder por 1 a 0 para o Vitória, em casa. O revés, contudo, não foi capitalizado pelo vice-líder Grêmio, que poderia se aproximar mais do primeiro colocado. O time gaúcho chegou aos 40 pontos. Agora está a sete do Corinthians. Já o Atlético pulou para a sexta posição, com 30 pontos, mas pode perder posições até o término da rodada.

Novamente o técnico Renato Gaúcho poupou o time titular do Grêmio e apostou nos jovens da base, mesclado com a experiência de Léo Moura, Fernandinho e Bruno Rodrigo. No primeiro tempo o Atlético-PR foi melhor e criou as melhores chances de gol. Na etapa final o Grêmio melhorou e teve oportunidades para balançar as redes.