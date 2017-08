Com reservas, Flamengo enfrenta o Paraná por vaga na semifinal da Primeira Liga

O Flamengo entra em campo com uma equipe reserva para enfrentar o Paraná, nesta quarta-feira, às 21h45, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES), pelas quartas de final da Copa da Primeira Liga. Organizado por uma liga de clubes, o campeonato reúne equipes de Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Ceará e começou a ser disputado em janeiro, aproveitando datas livres no calendário da CBF. Se houver empate, a decisão será nos pênaltis. O vencedor já vai disputar no próximo domingo a semifinal do torneio contra quem passar de Internacional e Atlético Mineiro. A decisão está agendada para o dia 8 de outubro.

A equipe carioca fará a sua quinta partida sob o comando do técnico colombiano Reinaldo Rueda. Até agora foram três vitórias e um empate, com cinco gols marcados e nenhum sofrido. O Flamengo garantiu vaga na final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro e evoluiu da sétima para a quinta posição no Campeonato Brasileiro.

Sem pressão na Copa da Primeira Liga, Reinaldo Rueda vai poupar os titulares nesta quarta-feira e a grande expectativa é pela volta do meia argentino Darío Conca, que deve começar no banco de reservas. O lateral-esquerdo Pablo Maldini e o zagueiro Thurler foram relacionados pela primeira vez para uma partida oficial no time profissional.