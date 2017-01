Com reservas, Botafogo pega Nova Iguaçu e tenta recuperação no Campeonato Carioca

A derrota na estreia para o Madureira não incomodou o técnico do Botafogo, Jair Ventura. Mais preocupado com a estreia na Copa Libertadores, na quarta-feira, o treinador decidiu poupar os titulares no jogo contra o Nova Iguaçu, neste sábado, às 17 horas, no estádio do Engenhão, no Rio. O jogo é válido pela primeira rodada da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca, embora o clube alvinegro já tenha estreado na competição com a antecipação de uma partida da segunda rodada.

Por conta do resultado negativo de 2 a 0 contra o Madureira, o Botafogo é o lanterna do Grupo A, sem ponto conquistado. Por outro lado, o Nova Iguaçu, que ficou em segundo lugar na fase classificatória anterior à competição, quer aproveitar a estreia na fase de grupos do Estadual e largar com vitória.

Após o jogo da última quarta-feira, Jair Ventura reconheceu o fraco desempenho da equipe, mas disse que não era momento para modificar o que havia sido feito e reforçou a importância do jogo pela Libertadores contra o Colo Colo, do Chile, no Rio, na próxima quarta. Com o novo formato da Libertadores, o Botafogo precisa superar os chilenos e mais um adversário, também em caráter eliminatório, para conseguir uma vaga na fase de grupos do torneio internacional.

Desfalque na última partida por causa da convocação para a seleção brasileira, o meia Camilo se reapresentou ao time e deve ser o único titular em campo. O treinador não quis confirmar a equipe principal, mas deu dicas sobre a escalação ao trabalhar com jogadores reservas durante toda a atividade.

Essa será uma boa chance para Sassá. Titular e artilheiro do time na temporada anterior, o jogador perdeu espaço na equipe com a chegada do centroavante Roger, que teve fraco desempenho na última quarta-feira. Sassá deve formar a dupla de frente com Pachu, jogador também revelado nas categorias de base do clube.

Diferente da maioria das equipes do Campeonato Carioca, o Nova Iguaçu não aposta em medalhões. Em seu elenco, o jogador com maior rodagem é o centroavante Adriano, que já defendeu Vasco e Internacional, mas sem grande projeção. A grande aposta é no técnico Édson Souza, que subiu o time no ano passado para a primeira divisão estadual.